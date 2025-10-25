Nesrin Baş 3. kez dünya şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Nesrin Baş altın, Tuba Demir de gümüş madalya kazandı.

Nesrin Baş, 68 kiloda, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını kazandı.

Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.

TUBA DEMİR'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı.

Mili sporcu, rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.