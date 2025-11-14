Ekrem Memnun'un görevine son verildi

Ekrem Memnun'un görevine son verildi
Yayınlanma:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Ekrem Memnun dönemi sona erdi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandıFenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandı

GALATASARAY'DAKİ DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ DE BİTTİ

Ekrem Memnun’un Galatasaray’daki dördüncü macerası da resmen noktalandı.

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımı daha önce 1988-1992, 1996-2002 ve 2012-2016 yılları arasında üç ayrı dönemde yönetmiş, geçen yıl ise yeniden göreve getirilmişti.

Memnun, Galatasaray ile 2014’te Euroleague Women zaferine ulaşıp kulübün tarihine geçerken, aynı sezon “Yılın Koçu” ödülünün sahibi olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Spor
Fenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandı
Fenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandı
Anadolu Efes hasreti bitirdi
Anadolu Efes hasreti bitirdi
Ümit Milli Takım Ukrayna'yı devirdi
Ümit Milli Takım Ukrayna'yı devirdi