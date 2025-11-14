Ekrem Memnun'un görevine son verildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli yıldız milli takımda sakatlandı

GALATASARAY'DAKİ DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ DE BİTTİ

Ekrem Memnun’un Galatasaray’daki dördüncü macerası da resmen noktalandı.

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımı daha önce 1988-1992, 1996-2002 ve 2012-2016 yılları arasında üç ayrı dönemde yönetmiş, geçen yıl ise yeniden göreve getirilmişti.

Memnun, Galatasaray ile 2014’te Euroleague Women zaferine ulaşıp kulübün tarihine geçerken, aynı sezon “Yılın Koçu” ödülünün sahibi olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.