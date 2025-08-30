Edirne'ye akın edecekler: Yüzlerce atlet yarışacak

Edirne'ye akın edecekler: Yüzlerce atlet yarışacak
Yayınlanma:
Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 800 atlet mücadele edecek.

"Zafer" temasıyla yarın koşulacak maratona katılacak sporcular, Selimiye Meydanı'ndaki etkinlik alanına gelerek yarış için gerekli malzemeleri aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yerli ve yabancı yüzlerce atletin güzel bir parkurda yarışacağını söyledi.

Federasyon olarak Edirne'ye önem verdiklerini belirten Karadağ, "Edirne, Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir. Biz de federasyon olarak tarih ve kültür şehri Edirne'ye önem veriyoruz. Federasyonumuzun yol koşularına verdiği değeri biliyorsunuz. 10. kez yapılacak bu maratonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ahmet Karadağ, sponsorların ve Edirne halkının desteğiyle güzel bir yarış gerçekleştirileceğini ifade etti.

Katılacak tüm sporculara başarı dileyen Karadağ, "Güzel bir havada, herkesin mutlu olacağı bir etkinlik yapacağız. Kazasız bir yarış diliyorum." diye konuştu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ da organizasyonda 800 atletin koşacağını dile getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

