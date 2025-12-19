Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Ederson, katıldığı bir programda transfer sürecine, takımın durumuna ve İstanbul’daki yaşamına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KARAR VERMEM KOLAY OLDU"

Transfer süreci Ederson, Fenerbahçe’ye transferinin hızlı gerçekleştiğini belirterek, “Başka takımlar da ilgileniyordu ama Fenerbahçe’nin projesi beni çok etkiledi. Kulübün tarihi ve burada oynamış Brezilyalı futbolcularla yaptığım konuşmalar süreci kolaylaştırdı. Fred’i önceden tanıyordum, Talisca ve Nelson Semedo ile Benfica’da oynadım. Bu yüzden karar vermem kolay oldu.” dedi.

TAFFAREL İLE NE KONUŞTU?

Türkiye’ye adaptasyon Yıldız oyuncu, gelmeden önce Taffarel ile görüştüğünü ve İstanbul hakkında olumlu şeyler duyduğunu ifade etti:

Gelmeden önce Taffarel ile de konuştum. Türkiye hakkında, İstanbul hakkında... Burada uzun bir süre geçirdi o ve kültür hakkında, şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Farklı bir kültür, farklı bir ülke ama çok iyi adapte oluyorum.

“TEDESCO GELDİ: ÇOK ZORLANDIK”

Teknik direktör Tedesco hakkında da Ederson’dan çarpıcı itiraflar geldi. Yıldız kaleci, takıma geliş sürecinde yaşanan karmaşayı da anlattı:

Ben geldiğimde Mourinho Benfica’ya gitmişti, hocamız yoktu. Daha sonra Tedesco geldi. Başlarda zorlandık ama takım gelişti. Çok çalışarak büyük şeyler başarmak istiyoruz. "FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUZ" İstanbul’da yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manchester’dan tamamen farklı, çok daha fazla yapılacak şey var. Kulüpte arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyoruz, şampiyonluklar getirerek bu büyüklüğü devam ettirmeliyiz. EDERSON’UN İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI 'Yeni kulüp... İstanbul’a ilk geldiğim an, saat 1.30- 1.40 gibiydi. Beni karşılamaya gelen taraftarlar vardı. Eşime de çok söylediğim şey buydu. Burada insanlar futbolu farklı bir şekilde yaşıyorlar. Bu da ihtiyacım olan bir histi. Ve taraftarlar hakkında konuşmak çok kolay çünkü onlar çok fanatikler ve bu çok iyi. Maçlardaki atmosferi görüyorsunuz. Bu da size 3 puanı kazanmak için daha fazla hırs veriyor. “BAŞKA YERDE GÖREMEZSİN” Atmosfer, Türk statlarında farklı... Çünkü burada önceden Şampiyonlar Ligi’nde de oynamıştım. Beşiktaş’a karşı Benfica’dayken... Türk futbolunda statlar, atmosferler tamamen farklı. Taraftarlar inanılmaz. Kadıköy’ün atmosferi bambaşka bir fanatik düzeyde. Kadıköy’de beni en etkileyen şey ısınmaya çıktığımızda taraftarlarımızın oyuncuların isimlerini bağırması. Oyuncunun oraya gitmesi ve selamlaması. Bunu Avrupa’nın diğer yerlerinde göremezsin.

"BÜYÜK BİR LİDER OLDU"

Başkan Sadettin Saran hakkında ise Ederson, “Başkan her zaman maçlarda ve sonrasında yanımızda oluyor. Sporcu geçmişi olduğu için her şeyin nasıl işlediğini biliyor. Büyük bir lider oldu ve umarım arzuladığı başarıya ulaşır” açıklamasında bulundu.

"TÜRK MUTFAĞI ÇOK GÜZEL"

Türk mutfağından övgü dolu sözlerle bahseden Ederson, İstanbul’un kendisine Sao Paulo’yu hatırlattığını belirterek, “Türk mutfağı çok güzel. Kulüpte en çok tavuk göğsü yiyorum, şefin yaptığı mükemmel.” ifadelerini kullandı.