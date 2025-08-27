Eda Erdem galibiyetin sırrını açıkladı

Eda Erdem galibiyetin sırrını açıkladı
Yayınlanma:
Kanada'yı 3-0'la geçen Filenin Sultanları Slovenya'ya odaklandı. Takım kaptanı Eda Erdem zorlu maç sonrası önemli mesajlar verdi.

Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grup etabını namağlup tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu öncesi hem saha içinde hem de saha dışında yüksek motivasyonla yoluna devam ediyor.
Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ve orta oyuncu Aslı Kalaç, turnuvanın gidişatına dair umut dolu açıklamalarda bulundu.

Tayland’da bu yaz ilk kez forma giyen kaptan Eda Erdem, Kanada maçında ilk 6’da sahaya çıkarak 13 sayılık katkı verdi. Maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın gelişim sürecine ve sahadaki uyuma dikkat çekti:

Üçte üçle grup etabını bitirmek çok önemli.
Eksiklerimiz var ama birlikte oynadıkça kapatıyoruz.
Güzel olan şu: oynadığımız oyundan keyif almaya başladık.
Saha içinde herkesin yüzü gülüyor.

Eda, Tayland’da forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını da vurguladı:

Bu formayı çok özledim.
Elimden gelenin en iyisini yaparak hem saha içinde hem dışında katkı sağlamaya çalışıyorum.
Bugün sahada güzel bir voleybol vardı.
Umarım bu ivme artarak devam eder.

Son 16 turunda Slovenya ile eşleşen milliler, zorlu rakip karşısında galibiyet hedefliyor. Eda Erdem, “Artık o maça odaklanacağız. Onlar da grup etabında güzel karşılaşmalar çıkardılar. Maç maç gidip önce 16 turunu geçip sonra çeyrek finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz” diyerek stratejik yaklaşımı öne çıkardı.

Milli takımın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç ise grup aşamasındaki performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

Grup aşamasını bitirdik.
Artık çok kritik, dönüşün olmadığı maçlara geliyoruz.
Ülkemize madalya, inşallah da kupa getirmek istiyoruz.

Bangkok’a geçecek olan takım için taraftar desteği de büyük önem taşıyor.
Aslı, “Orada inanılmaz Türk taraftarı var. Onları da maça bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

