Dursun Özbek'ten kura açıklaması: Galatasaray ile oynayan her takım iki kez düşünsün

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı kuraları çekildi.

Devler Ligi'ndeki temsilcimizin rakipleri, Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) oldu.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ SÖZLER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurayı TRT Spor'da değerlendirdi.

''ARTIK SÖZ BİZDE''

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin yüksek olduğunu aktaran Özbek, ''Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer dolayısıyla buraya katılan her takımı aynı seviyede düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, Galatasaraylıları mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız.

Performansı yüksek takımlarla oynayacağız, taraftarlarımıza ve Türk futbol seyircisine bu takımları izletme fırsatı elimizde.En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek. ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız." dedi.

''GALATASARAY İLE OYNAYAN TAKIM İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN''

Konuşmasını sürdüren Özbek, ''Galatasaray ile oynayan her takım iki kez düşünsün. Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansımızı yukarı çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz." yorumunu yaptı.

''1-2 TANE EKSİĞİMİZ KALDI''

Dursun Özbek son olarak, "Transfer sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksiğimiz kaldı. Onları da en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.