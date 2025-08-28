Dursun Özbek'ten kura açıklaması: Galatasaray ile oynayan her takım iki kez düşünsün

Dursun Özbek'ten kura açıklaması: Galatasaray ile oynayan her takım iki kez düşünsün
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kurası hakkında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı kuraları çekildi.

Devler Ligi'ndeki temsilcimizin rakipleri, Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) oldu.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ SÖZLER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurayı TRT Spor'da değerlendirdi.

''ARTIK SÖZ BİZDE''

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin yüksek olduğunu aktaran Özbek, ''Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer dolayısıyla buraya katılan her takımı aynı seviyede düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, Galatasaraylıları mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız.

Performansı yüksek takımlarla oynayacağız, taraftarlarımıza ve Türk futbol seyircisine bu takımları izletme fırsatı elimizde.En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek. ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız." dedi.

''GALATASARAY İLE OYNAYAN TAKIM İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN''

Konuşmasını sürdüren Özbek, ''Galatasaray ile oynayan her takım iki kez düşünsün. Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansımızı yukarı çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz." yorumunu yaptı.

''1-2 TANE EKSİĞİMİZ KALDI''

Dursun Özbek son olarak, "Transfer sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksiğimiz kaldı. Onları da en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Spor
Başakşehir Konferans Ligi'nden elendi
Başakşehir Konferans Ligi'nden elendi
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı
Samsunspor Panathinaikos ile yenişemedi: Konferans Ligi'ne düştü
Samsunspor Panathinaikos ile yenişemedi: Konferans Ligi'ne düştü