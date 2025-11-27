Dursun Özbek'ten derbi öncesi hakem ve Ederson açıklaması

Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi hakem ve Ederson'la ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile pazartesi günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk töreninde konuşan Özbek, şunları söyledi:

"Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum. Atanacak hakemin konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbinin olması nedeniyle dikkatli bir atama olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi maçında da çok büyük bir hakem hatasıyla karşılaştık.

2024/11/07/hbgs.jpgHakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum."

"EDERSON FEDERASYONUN İŞİ"

Dursun Özbek, Fenerbahçe kalecisi Ederson'un PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak da daha önce Icardi'nin tribünlere yaptığı hareketi örnek göstererek, "Ederson konusu federasyonun işi. Geçmişte bunun örnekleri var. Federasyonun bunun dışında bir uygulamaya gideceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın düşmanını açıkladı: Dursun Özbek'in ağzını bıçak açmıyordu!Galatasaray'ın düşmanını açıkladı: Dursun Özbek'in ağzını bıçak açmıyordu!

Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir yenilgi aldık, hesabımız öyle değildi. İzleyenler görmüştür, sonucu etkileyen parametreler var. Milli maç aralarında takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Takımda çok sayıda milli oyuncu olması ve bunların milli maçları... Sezon boyunca 70'ye yakın maç oynanıyor. Sakatlıklar oluyor, Galatasaray da bundan nasibini aldı. Sakatlıklar sonucu etkiledi. Önemli faktörlerden biri de maçın hakeminin verdiği kararlardı! Maçta ve sonrasında tekrar izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net görülüyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

