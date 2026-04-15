Dursun Özbek'in Okan Buruk kararı: Kafasından sildi

Galatasaray'da Okan Buruk tartışmaları devam ederken, başkan Dursun Özbek'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Serhat Ulueren, Telegol programında Dursun Özbek'in Okan Buruk'u kafasından sildiğini ileri sürdü.

Buruk, programda Galatasaray'da yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk, Icardi'nin izinlerini iptal edecekti. Gidemezsin dedi buna karşılık gitmek istedi sonra kadro dışı bırakacaktı ama kararından vazgeçti. Ayrıca Okan Hoca'nın dışarda Osimhen'le 2 kez yemek yemesi Abdülkerim ve Icardi'yi de ayrıca rahatsız etmiş.

Ben Okan Buruk, Galatasaray'dan gitsin demiyorum fakat moral olarak bir düşüklüğü var. Oyuncularla enerjisi uzaklaşıyor. Koca Galatasaray'ın kondisyonu 60 dakikada bitiyor. Hocanın kendisi Icardi'yle başlamak istiyor ama birileri onun kararını değiştiriyor.

"KALMA İHTİMALİ ÇOK ZOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'u kafasında sildiğini biliyorum. Eğer Fenerbahçe'yi güzel bir oyunla yenip şampiyon olursa taraftara kendini affettirir. Fenerbahçe'yi yenemeyip şampiyon olsa bile takımda kalma ihtimali çok zor. Yönetimin kafasındaki düşünce bu. Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun sezon sonunda görevini bırakma düşüncesi var."