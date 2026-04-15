Dursun Özbek'in Okan Buruk kararı: Kafasından sildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör Okan Buruk'la ilgili önemli bir karar aldığı iddia edildi. Gazeteci Serhat Ulueren, "Dursun Özbek, Okan Buruk'u kafasından sildi" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk tartışmaları devam ederken, başkan Dursun Özbek'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Serhat Ulueren, Telegol programında Dursun Özbek'in Okan Buruk'u kafasından sildiğini ileri sürdü.

Buruk, programda Galatasaray'da yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Okan Buruk, Icardi'nin izinlerini iptal edecekti. Gidemezsin dedi buna karşılık gitmek istedi sonra kadro dışı bırakacaktı ama kararından vazgeçti. Ayrıca Okan Hoca'nın dışarda Osimhen'le 2 kez yemek yemesi Abdülkerim ve Icardi'yi de ayrıca rahatsız etmiş.
Ben Okan Buruk, Galatasaray'dan gitsin demiyorum fakat moral olarak bir düşüklüğü var. Oyuncularla enerjisi uzaklaşıyor. Koca Galatasaray'ın kondisyonu 60 dakikada bitiyor. Hocanın kendisi Icardi'yle başlamak istiyor ama birileri onun kararını değiştiriyor.

"KALMA İHTİMALİ ÇOK ZOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'u kafasında sildiğini biliyorum. Eğer Fenerbahçe'yi güzel bir oyunla yenip şampiyon olursa taraftara kendini affettirir. Fenerbahçe'yi yenemeyip şampiyon olsa bile takımda kalma ihtimali çok zor. Yönetimin kafasındaki düşünce bu. Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun sezon sonunda görevini bırakma düşüncesi var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Dünyanın en iyi 15 kalecisini açıkladılar: Süper Lig'den yalnız 1 isim girdi
Dünyanın en iyi 15 kalecisini açıkladılar: Süper Lig'den yalnız 1 isim girdi
Petkovic'ten kötü haber geldi
Petkovic'ten kötü haber geldi
Kalbini bıraktı da gidiyor: Duygusal sözlerle veda etti
Kalbini bıraktı da gidiyor: Duygusal sözlerle veda etti