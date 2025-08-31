Dursun Özbek'e gelen telefonu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'na müsaade etmek zorunda kaldı

Dursun Özbek'e gelen telefonu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'na müsaade etmek zorunda kaldı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu kararına dair konuşan Serdar Ali Çelikler, gelen telefonu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için haklarını kullanmaması ile Fenerbahçe, oyuncuyu Avrupa listesine yazdırma şansını da yakaladı.

serdar-ali.jpg
Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray iddiası

“DURSUN ÖZBEK MÜSAADE ETMEK ZORUNDAYDI”

Sarı-kırmızılıların bu kararı taraftarların tepkilerine yol açarken Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir iddia geldi. Çelikler, Galatasaray yönetiminin gelen bir telefon nedeniyle bu kararı vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Ünlü yorumcu açıklamasında "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi sosyal medyanın gazına bile gelse Kerem'in Fenerbahçe'ye transferine müsaade etmek zorundaydı. Çünkü bir takım görüşmeler oldu. Arayan kişinin kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Dolayısıyla bir ahlak dersi felan yok. Olması gerekenler oldu" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı