Dursun Özbek'e gelen telefonu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'na müsaade etmek zorunda kaldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için haklarını kullanmaması ile Fenerbahçe, oyuncuyu Avrupa listesine yazdırma şansını da yakaladı.

Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray iddiası

“DURSUN ÖZBEK MÜSAADE ETMEK ZORUNDAYDI”

Sarı-kırmızılıların bu kararı taraftarların tepkilerine yol açarken Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir iddia geldi. Çelikler, Galatasaray yönetiminin gelen bir telefon nedeniyle bu kararı vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Ünlü yorumcu açıklamasında "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi sosyal medyanın gazına bile gelse Kerem'in Fenerbahçe'ye transferine müsaade etmek zorundaydı. Çünkü bir takım görüşmeler oldu. Arayan kişinin kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Dolayısıyla bir ahlak dersi felan yok. Olması gerekenler oldu" sözlerini sarf etti.