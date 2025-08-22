Dursun Özbek FIBA Başkanı ile buluştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve Genel sekreteri ile bir görüşme yaptı.

İSVİÇRE’DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme, İsviçre’nin Mies kentinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşti.

GELECEK DÖNEME DAİR KONUŞULDU

Galatasaray, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile bir araya gelerek gelecek dönemle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını duyurdu.

AL THANI HAKKINDA

Şeyh Saud Ali Al Thani, 2023 yılında FIBA'nın yeni başkanı seçildi.

Al Thani, FIBA ​​Başkan Yardımcılığı ve FIBA ​​Asya Başkanı olarak da görev aldı.