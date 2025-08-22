Dursun Özbek FIBA Başkanı ile buluştu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ile bir araya geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve Genel sekreteri ile bir görüşme yaptı.
İSVİÇRE’DE GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşme, İsviçre’nin Mies kentinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşti.
GELECEK DÖNEME DAİR KONUŞULDU
Galatasaray, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile bir araya gelerek gelecek dönemle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını duyurdu.
AL THANI HAKKINDA
Şeyh Saud Ali Al Thani, 2023 yılında FIBA'nın yeni başkanı seçildi.
Al Thani, FIBA Başkan Yardımcılığı ve FIBA Asya Başkanı olarak da görev aldı.