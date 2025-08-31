Haluk Yürekli, 343 Digital YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''EKSİKLER BANGIR BANGIR BAĞIRDI''

Galatasaray'ın eksikleri olduğunu dile getiren Yürekli, "Galatasaray'ın eksikleri Çaykur Rizespor maçında bangır bangır bağırdı. Artık eksiklerin tamamlanması için 48 saat var. Eleştirilecek konular var, özellikle kaleci transferinin buralara kalmaması gerekiyordu." dedi.

''GALATASARAY'DA REHAVET VAR''

Takımda rehavet olduğu aktaran Yürekli, "Galatasaray'da bir rehavet var. Yönetiminde de hocasında da oyuncusunda da... Bu rehavet hoşuma gitmedi. 'Galatasaray kesin şampiyon' düşüncesi olmamalı." ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN ANLADIĞI DİL...''

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu kararından vazgeçmesi gerektiğini aktardı ve "Galatasaray Yönetimi, Kerem Aktürkoğlu konusunda verdiği karardan derhal vazgeçmelidir. 'Şerefsizlere, ahlaksızlara' diyecekler, sonra abilik bekleyecekler! Ne güzel dünya! Sana konuşulan dili konuşmak zorundasın. Fenerbahçe'nin anladığı dil, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa listesine yazılmasına izin vermemek." yorumunu yaptı.

''DURSUN ÖZBEK ÇOK ÜZGÜN''

Dursun Özbek'in tepkilerden dolayı üzgün olduğunu açıklayan Yürekli, "Dursun Özbek’in tepkilerden dolayı çok üzgün olduğunu öğrendim." dedi.

Haluk Yürekli'nin diğer sözleri şu şekilde: