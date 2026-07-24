Dursun Özbek çileden çıktı: Osimhen'in pabucunu dama atacak transfer

Galatasaray'da transfer çalışmalarında yetersiz kalındığı gerekçesiyle yapılan eleştirilen başkan Dursun Özbek'i çileden çıkardı. Özbek'in uzun süredir peşinden koştukları yıldız oyuncu için Victor Osimhen'in de pabucunu dama atacak bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sarı kırmızılılar, Manchester United'tan Bruno Fernandes transferini bitirmek için her şeyi göze aldı.



Fernandes'in sözleşmesinin uzatılması için yapılan görüşmelerde kulübüyle anlaşamaması da Galatasaray'ın umudunu artırdı.

OSIMHEN'İN PABUCUNU DAMA ATACAK

Galatasaray, Manchester United'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Fernandes için teklif hazırladı. 31 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro teklif edileceği ileri sürüldü.

Fernandes'i ise yıllık 20 milyon euronun üzerinde ücret verilmesinin planlandığı iddia edildi. Bu gerçek olursa takımda en yüksek kazanan oyuncu olan Osimhen'in bile pabucu dama atılmış olacak.

"BU TRANSFER HALEN MÜMKÜN"

Gazeteci Bülent Timurlenk ise GS Gazete'deki habere göre şunları söyledi:

"Bu transfer döneminde 100-200 tane isim konuşuldu ama hiçbirinde resmi adım atılmıyor. Bu durum haliyle taraftarı kızdırıyor. Bruno Fernandes, Manchester United'ın yeni sezon forma çekimlerinde yer aldı. Bildiğim kadarıyla 15-16 milyon euro kazanıyor. Bence bu transfer halen mümkün. Eğer Galatasaray'a sıcak bakarsa bu transfer gerçekleşir. 1 yıl sözleşmesi kaldı, çok yüksek bonservis talep edeceklerini düşünmüyorum."