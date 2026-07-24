Galatasaray paylaşımı yapınca takımdan kovulmuştu: Galatasaray sahip çıktı

Konyaspor Kulübü, altyapı takımında forma giyen 17 yaşındaki Egehan Şensoy'u sosyal medya hesabından Galatasaray formalı çocukluk fotoğrafını paylaştı diye takımdan kovmuştu. Genç futbolcuya Galatasaray sahip çıktı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde futbolcumuz Egehan Şensoy hakkında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve bu paylaşımların ardından oluşan hassasiyet, kulübümüz tarafından titizlikle değerlendirilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademisi olarak; sporun birleştirici gücüne, saygıya, fair play ruhuna, toplumsal sorumluluğa ve kulübümüzün köklü değerlerine bağlılığı esas almaktayız. Bu anlayış doğrultusunda, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınmış ve söz konusu durumun kulübümüzün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.



Bu nedenle, futbolcumuz Egehan Şensoy ile Konyaspor Futbol Akademisi arasındaki ilişki sonlandırılmıştır.

Konyaspor Futbol Akademisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca sportif başarıya değil; karakteri, disiplini, ahlaki sorumluluğu ve örnek sporcu kimliğini önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GALATASARAY GENÇ FUTBOLCUYA SAHİP ÇIKTI

Bu gelişme üzerine Galatasaray harekete geçti.

Gazeteci Yakup Çınar, sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın genç futbolcuyu Galatasaray altyapısına alacaklarını söylediğini iletti.

2008 doğumlu genç stoper, Galatasaray'ın altyapısında denenme antrenmanlarına alınacak.