Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündeme aldığı isimlerle ilgili Dursun Özbek yönetiminin de tutumu netleşiyor. Sarı - Kırmızılı yönetimin, hedeflediği futbolcuların bonservis bedellerinde piyasa değerinin üzerine çıkmama konusunda kararlı bir çizgi izlediği öğrenildi.

GALATASARAY TARAFTARINA KÖTÜ HABER

A Spor ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya Temel, Galatasaray'ın transfer stratejisine dair çarpıcı ayrıntılar paylaştı. Temel Galatasaray taraftarına kötü haberi de duyurdu.

LEAO TRANSFERİ KAPANDI

Temel'in açıklamalarına göre Başkan Dursun Özbek, Rafael Leao transferi konusunda oyuncunun piyasa değerinin üzerinde bir bedel ödemeye sıcak bakmıyor. Özbek'in yakın çevresine "40 milyon Euro değerindeki bir futbolcuya 60 milyon Euro ödemem" şeklinde görüş bildirdiği ifade edildi. Bu nedenle transferin çıkmaza girdiği öğrenildi.

SARR TRANSFERİNDE BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ın transferinde ise tarafların arasındaki makasın yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Crystal Palace cephesinin oyuncu için 55-60 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi taşıdığı belirtilirken Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi.

TAKSİTLİ ÖDEME MODELİ

Sarı-kırmızılı yönetimin Sarr transferinde öncelikli hedefinin bonservis bedelini taksitlere bölmek olduğu belirtildi. Kulübün bu konuda ortalama 4-5 taksitlik bir ödeme planı üzerinde durduğu ifade edildi.