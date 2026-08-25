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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devreye girdi: Transferde işler karıştı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferde karşı karşıya geldiği ileri sürüldü. Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray devreye girdi. Transferde işler karıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devreye girdi: Transferde işler karıştı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in transferde karşı karşıya kaldığı iddia edildi. Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray devreye girdi. Transferde işler karıştı.

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Fenerbahçe, eski başkan Ali Koç döneminde Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına rekor bir bonservis bedeliyle satılan genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralamak istiyordu. Hatta bunun için görüşmelerin başladığı ve futbolcunun da gelmek istediği belirtilmişti.
Ancak Yusuf Akçiçek için Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Galatasaray, Yusuf Akçiçek'i istiyor. Yusuf'un Arabistan'daki durumu henüz belli olmadı. Ayrılık kararı gelirse hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, oyuncuyu ister" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE GALATASARAY'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

20 yaşındaki Yusuf Akçiçek, futbola Galatasaray alt yapısında 2016 yılında başladı.
Ancak Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe 2019'da alt yapı takımına transfer etti, 2023 Temmuz ayında da profesyonel sözleşme imzalattı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devreye girdi: Transferde işler karıştı - Resim : 2
Genç yaşına rağmen dikkat çeken Yusuf Akçiçek, 2 Eylül 2025 Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray Transfer
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