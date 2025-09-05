Dünya Şampiyonası'na katılacak Türk atletler belli oldu

Japonya'nın 13-21 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Atletizm Şampiyonası'na, Türkiye'den 20 sporcu katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 Dünya Atletizm Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

- Erkekler

Ali Peker: Gülle atma

Berke Akçam: 400 metre engelli

Can Özüpek: Üç adım atlama

Ersu Şaşma: Sırıkla atlama

Halil Yılmazer: Çekiç atma

Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş

İlham Tanui Özbilen: Maraton

İsmail Nezir: 400 metre engelli

Kaan Kigen Özbilen: Maraton

Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş

Özkan Baltacı: Çekiç atma

Sezgin Ataç: Maraton

- Kadınlar

Buse Savaşkan: Yüksek atlama

Eda Tuğsuz: Cirit atma

Esra Türkmen: Cirit atma

Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş

Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş

Özlem Becerek: Disk atma

Şilan Ayyıldız: 1500 metre

Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama