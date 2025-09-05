Dünya Şampiyonası'na katılacak Türk atletler belli oldu
Japonya'nın 13-21 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Atletizm Şampiyonası'na, Türkiye'den 20 sporcu katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
2025 Dünya Atletizm Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Erkekler
Ali Peker: Gülle atma
Berke Akçam: 400 metre engelli
Can Özüpek: Üç adım atlama
Ersu Şaşma: Sırıkla atlama
Halil Yılmazer: Çekiç atma
Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş
İlham Tanui Özbilen: Maraton
İsmail Nezir: 400 metre engelli
Kaan Kigen Özbilen: Maraton
Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş
Özkan Baltacı: Çekiç atma
Sezgin Ataç: Maraton
- Kadınlar
Buse Savaşkan: Yüksek atlama
Eda Tuğsuz: Cirit atma
Esra Türkmen: Cirit atma
Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş
Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş
Özlem Becerek: Disk atma
Şilan Ayyıldız: 1500 metre
Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama