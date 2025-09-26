Dünya devi stadının ismini değiştiriyor: İlk harfi kondu bile

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’ndaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

SANTIAGO KISMI KULLANILMAYACAK

Hem iç hem de dış cephede yenilikler yaşanırken İspanyol ekibinden sürpriz bir karar geldi. Kulübün dış cephesindeki yazılar yerleştirilmeye başlanırken dikkat çeken bir olay yaşandı.

Eflatun Beyazlılar’ın stat ismi için yerleştirdiği yazıda Santiago kısmını attığı görüldü. Yazıya doğrudan ‘B’ harfi ile başlandı.

AKILDA KALICILIĞININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Kulübün artık 'Bernabeu Stadyumu' olarak kullanacağı böylece kolay telaffuz ve akılda kalıcılığının artırılmasının planlandığı ifade edildi.

BÜYÜK BİR ETKİNLİK ALANI OLACAK

Statta kapsamlı bir yenileme çalışmasına giden Real Madrid, çalışmalar sonucunda büyük bir etkinlik alanına sahip olmayı planlıyor. Kulüp böylece yaz aylarında yapacağı etkinliklerle kasasını doldurma peşinde.

Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı