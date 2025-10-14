Dün istifa etti: Görevine geri döndü

Dün istifa etti: Görevine geri döndü
Yayınlanma:
2. Lig'in lideri Gebzespor'da dün istifasını veren başkan Yusuf İzzettin Öztürk, görevine geri döndüğünü duyurdu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Güzide Gebzespor'un dün istifa eden kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, bugün yaptığı görüşmenin ardından görevine geri döndü.

Hakan Çalhanoğlu'na sürprizHakan Çalhanoğlu'na sürpriz

GÖRÜŞMEDEN SONRA DEVAM KARARI ÇIKTI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Öztürk ile belediyede bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, istifanın ardından karşılıklı güvenin yeniden tesis edildiğini ve Öztürk’ün başkanlığa devam etme kararı aldığını duyurdu.

ozturk.jpg
Güzide Gebzespor'un Başkanı Yusuf İzzettin Öztürk

''GÖREVİNE DEVAM ETME İRADESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR''

Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan açıklamalar, Yusuf Başkan'ın içinde bulunduğu duygu yoğunluğunun bir yansıması olarak değerlendirilmiş, konu, kurumsal iç değerlendirme süreçleri kapsamında ve hassasiyetinde ele alınmıştır. Gerçekleştirilen görüşme neticesinde, karşılıklı anlayış ve güven ortamı yeniden tesis edilmiş, Sayın Yusuf İzzettin Öztürk, görevine devam etme iradesini ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu
Mecliste stat tartışması çıktı
Mecliste stat tartışması çıktı
Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar
Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar