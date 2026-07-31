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Dorukhan Toköz veda etti

Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen, son olarak Kayserispor'da oynayan Dorukhan Toköz veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dorukhan Toköz veda etti

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen Dorukhan Toköz, son takımı Kayserispor'a veda etti.

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Dorukhan, Kayserispor'la olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
30 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kayserispor ile olan sözleşmemi tek taraflı ve haklı feshetmiş bulunmaktayım. Birlikte mücadele ettiğim bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, yönetim üyelerine ve Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Yolunuz açık, şansınız bol olsun."

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA DA FORMA GİYDİ

Dorukhan Toköz, futbola Eskişehirspor'da başladı.
2018'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 3 sezon oynadıktan sonra Trabzonspor'a geçti.
Trabzonspor'da da 3 sezon kalan futbolcu, Adana Demirspor ve Eyüpspor formalarını 1'er sezon giydi.
Dorukhan, geçen sezon başından bu yana Kayserispor'da oynuyordu.
30 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'da da 14 kez yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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