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Süper Lig'e veda etseler de gitmedi: 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Süper Lig'e veda eden Kayserispor, Talha Sarıarslan'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig'e veda etseler de gitmedi: 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor.

TALHA SARIARSLAN'LA 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Talha Sarıarslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün altyapısından yetişen, Genç Milli Takımlar alt yaş gruplarında takımına golleriyle katkıda bulunan ve Süper Lig'de birçok maçta kritik goller ve asistlere imza atan golcü futbolcumuz Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gelecekte kendisini Milli Takımlar kadrosunda göreceğimize yürekten inandığımız futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.

2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Kayserispor'la 15 maça çıkan Talha Sarıarslan toplamda 237 dakika sahada kaldı. Sarıarslan 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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