Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası" heyecanı

Diyarbakır'da 119 erkek ve 64 kadın sporcunun katılacağı "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası" 18 Ekim'de başlayacak.

Turnuvanın lansmanı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Zerzevan Cup isimli turnuvanın bu sene ilkini düzenleyeceklerini belirterek, "Tenis sporunun Diyarbakır ve bölgede gelişmesi, daha fazla tenis sporcusunun bu alana kazandırılması ve gerçekten burada uluslararası ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde edecek genç sporcuların yetiştirilmesine bir zemin oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bu turnuvanın Zerzevan Cup ismiyle Diyarbakır'ın kültür turizmine katkı yapacağına inanıyoruz. Zerzevan özel olarak parantez açmamız gereken bir destinasyon. Zerzevan Cup ismiyle hem Zerzevan Kalesi'ni tanıtalım hem de tenis sporunu Diyarbakır'da yaygınlaştıralım arzusundayız. Zerzevan Cup geleneksel olacak inşallah. Şehrimize ve tenis sporuna gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil ise şunları söyledi:

"Tenise baktığımızda 'elit sporu' diye bir algı var. Bu algıdan çıkarıp tenisi herkes için erişilebilir, her yaştan, her bölgeden tenissever ve sporcu için erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Bu yolda da bazı çalışmalarımız var. Bunlardan biri tenis şehirleri diye adlandırdığımız bir çalışma. İstiyoruz ki tenis sadece Ankara, İstanbul, Antalya, batı bölgeleri ile sınırlı kalmasın. Türkiye'nin 81 iline tenisi yayabilelim çünkü Türkiye Tenis Federasyonu tüzüğüne baktığımızda zaten şunu söylüyor, tenisi tabana yayacaksın. Tenis kültürünü bütün ülkeye yaygınlaştıracaksın. Bize böyle bir görev yüklüyor. Aslında bir şehrin marka değerini de sporla desteklemek anlamında çok değerli. Onun için il bazında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Diyarbakır için harekete geçmeden sizlerin bizi davet etmesi, Zerzevan Cup fikriyle ortaya çıkmanız ve bize gelmeniz çok sevindirdi. İşbirliğine sonuna kadar hazırız. Federasyon olarak en başından ve en sonuna kadar uluslararası olması yolunda da elimizden gelen desteği vereceğiz."

BAŞVURANLARIN YÜZDE 60'I MİLLİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de turnuvaya yüzde 60'ı milli sporcu olmak üzere 119 erkek ve 64 kadın sporcunun başvurduğunu aktararak, 18-20 Ekim tarihlerinde elemelerin, 21-26 Ekim tarihlerinde ise ana tablo oyunlarının oynanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından çocuklar gösteri maçı yaptı.