Dev maç beIN Sports dışında iki kanalda daha yayınlanacak

Portekiz Ligi'nin 8. hafta maçında Porto, sahasında Benfica'yı konuk edecek.

5 Ekim Pazar günü (yarın) Estadio Do Dragao'da oynanacak mücadele, TSİ 23.15'te başlayacak.

FARIOLI'NIN PORTO'SU HİÇ KAYBETMEDİ

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Porto, ligde oynadığı 7 maçı da kazandı ve 21 puanla zirvede yer alıyor.

BENFICA 3. SIRADA

Jose Mourinho'lu Benfica ise oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puanla 3. sırada yer alıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Dev maç beIN Sports dışında S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 kanalından naklen ekranlara gelecek.

DEV MAÇ ÖNCESİ SALGIN KRİZİ

Portekiz basınından Record'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho, teknik heyet ve birçok futbolcu, Porto maçı öncesi hastalığa yakalandı.

Maçın ertelenme ihtimali konuşurken, Benfica'nın konuyla alakalı bir başvuru yapmadığı ve maçın planlanan tarih ve saatte oynanmasının planlandığı ifade edildi.