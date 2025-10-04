Dev maç beIN Sports dışında iki kanalda daha yayınlanacak

Dev maç beIN Sports dışında iki kanalda daha yayınlanacak
Yayınlanma:
Portekiz Ligi'nde oynanacak Porto-Benfica maçı, beIN Sports dışında iki kanaldan daha yayınlanacak.

Portekiz Ligi'nin 8. hafta maçında Porto, sahasında Benfica'yı konuk edecek.

5 Ekim Pazar günü (yarın) Estadio Do Dragao'da oynanacak mücadele, TSİ 23.15'te başlayacak.

FARIOLI'NIN PORTO'SU HİÇ KAYBETMEDİ

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Porto, ligde oynadığı 7 maçı da kazandı ve 21 puanla zirvede yer alıyor.

Arda Güler Real Madrid'de, sevgilisi Duru Nayman Barcelona'daArda Güler Real Madrid'de, sevgilisi Duru Nayman Barcelona'da

BENFICA 3. SIRADA

Jose Mourinho'lu Benfica ise oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puanla 3. sırada yer alıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Dev maç beIN Sports dışında S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 kanalından naklen ekranlara gelecek.

DEV MAÇ ÖNCESİ SALGIN KRİZİ

Portekiz basınından Record'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho, teknik heyet ve birçok futbolcu, Porto maçı öncesi hastalığa yakalandı.

Maçın ertelenme ihtimali konuşurken, Benfica'nın konuyla alakalı bir başvuru yapmadığı ve maçın planlanan tarih ve saatte oynanmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!