Arda Güler Real Madrid'de, sevgilisi Duru Nayman Barcelona'da

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman şaşırtan bir karar aldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’de sergilediği etkileyici oyunuyla dikkat çekerken, sevgilisi Duru Nayman da kariyerini tamamen farklı bir alana taşıdı.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Basketboldaki başarılarıyla öne çıkan genç sporcu, Barcelona’nın prestijli spor yönetimi programına dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman

Spor kariyerinin dışında akademik hayatını da sürdüren Duru Nayman, ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi’nde eğitimini sürdürürken, spor yönetimi alanında yüksek lisans programına adım attı.

Barcelona’ya bağlı Barça Innovation Hub ile Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programı kapsamında iş birliği yapan üniversitede eğitimini sürdüren Duru Nayman, flaş açıklamalarda bulundu.

''HAYATIMDA VERDİĞİM EN İYİ KARARLARDAN BİRİ''

Duru Nayman, "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" ifadelerini kullandı.

