Derbiye şaşırtan atama: Ali Yılmaz kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.
2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ali Yılmaz’ın derbiye atanması şaşkınlık yarattı.
Taraftarlar, derbinin hakeminin belli olmasının ardından Ali Yılmaz’ı araştırmaya başladı.
ALİ YILMAZ KİMDİR?
1 Ocak 1994 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dünyaya gelen Ali Yılmaz, 2013 yılında hakemliğe adım attı.
Kısa sürede üst klasman hakemliğine yükselen Ali Yılmaz, Gaziantep bölgesini temsilen Süper Lig’de görev yapıyor.
İŞTE YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Ali Yılmaz’ın son dönemde yönettiği maçlar şu şekilde:
Samsunspor 1-1 Çaykur Rizespor
Galatasaray 3-1 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Başakşehir
Alanyaspor 1-0 Göztepe
Kasımpaşa 1-1 Konyaspor
Kocaelispor 1-0 Eyüpspor
Antalyaspor 1-5 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Fatih Karagümrük 0-2 Başakşehir
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor