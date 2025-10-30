Derbiye şaşırtan atama: Ali Yılmaz kimdir?

Derbiye şaşırtan atama: Ali Yılmaz kimdir?
Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Yılmaz oldu. İşte Ali Yılmaz'a dair bilgiler...

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ali Yılmaz’ın derbiye atanması şaşkınlık yarattı.

Taraftarlar, derbinin hakeminin belli olmasının ardından Ali Yılmaz’ı araştırmaya başladı.

ALİ YILMAZ KİMDİR?

1 Ocak 1994 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dünyaya gelen Ali Yılmaz, 2013 yılında hakemliğe adım attı.

Kısa sürede üst klasman hakemliğine yükselen Ali Yılmaz, Gaziantep bölgesini temsilen Süper Lig’de görev yapıyor.

İŞTE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ali Yılmaz’ın son dönemde yönettiği maçlar şu şekilde:

Samsunspor 1-1 Çaykur Rizespor

Galatasaray 3-1 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Başakşehir

Alanyaspor 1-0 Göztepe

Kasımpaşa 1-1 Konyaspor

Kocaelispor 1-0 Eyüpspor

Antalyaspor 1-5 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Fatih Karagümrük 0-2 Başakşehir

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

