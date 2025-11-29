Derbiye atanan Yasin Kol'la ilgili flaş iddia

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazartesi günü oynanacak olan derbiye atanan Yasin Kol'la ilgili çarpıcı iddialar geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazartesi akşamı oynanacak derbinin hakemi olarak Yasin Kol atanmıştı.

FIFA kokartı bulunmayan Yasin Kol'un buna rağmen atanmasının ardından gazeteci Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıYasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

"Yedi FIFA bir Kol etmedi" diyen Ersen, "Yüksek derecede risk taşıyan karşılaşmalar dünyanın her ülkesinde ilgi odağıdır. Dolayısıyla bu maçları çoğunlukla o ülkenin en iyi hakemleri yönetir. TFF’nin 2025 yılı FIFA listesinde 7 isim var. Üstelik biri elit kategoride. Peki, hangisi bu sezon 4 büyükler arasındaki maçlarda düdük çaldı? Tuhaf ama hiçbiri. Demek ki TFF ve MHK başkanları onları derbi yönetecek yeterlilikle görmüyor. Ne acı, ne ayıp, ne düşündürücü değil mi?" diye yazdı.

HACIOSMANOĞLU'NUN PRENSİ

Yasin Kol için "Hacıosmanoğlu'nun prensi" iddiasında bulunan Ersen, "Gelelim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hemşehrilisi ve prensi Yasin Kol’a. Galatasaray- Beşiktaş derbisinden sonra pazartesi günü Fenerbahçe- Galatasaray maçında düdük çalacak. Görevini layıkı ile tamamlarsa önü açık, sırtı sağlam!" yorumunu yaptı.

Yasin Kol'u atayan üst irade kim? Derbinin hakemini 3 gün önce "MHK hikaye" diyerek açıklamıştı

Cemal Ersen, şöyle devam etti:

"Bu arada geçen sezon yönettiği Göztepe-Eyüpspor maçının VAR kayıtlarını hatırlıyorum da. Riva’daki Bruno Esteves’in penaltı uyarısının yerli AVAR tarafından Kol’a tercüme edilmesi şaşırtmıştı beni. O yüzden, ahh bir de İngilizcesi olsaydı diyorum. Kesin, 2026 FIFA listesindeydi adı!

Bugün derbilere layık görülmeyenlere gelince; hadi yöneticilerinizde adalet, liyakat ve vizyon hak getire de. Sizin hiç mi suçunuz, ihmaliniz, dahliniz yok bu garabette? Eee, kendi düşen ağlamaz demişler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

