Derbinin VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart kararında konuşulanlar belli oldu

TFF, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyona dair VAR kayıtlarını açıkladı

Süper Lig'de 11. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı. Paylaşılan videoda sadece Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyona yer verildi.

Söz konusu pozisyonda VAR'ın "Potansiyel bir kırmızı kart" için monitöre çağırdığı hakem Ali Yılmaz'ın da pozisyonu izledikten sonra fikir birliğine vararak kırmızı kart kararını verdiği görüldü.

VAR KONUŞMALARI

VAR: "Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana."

VAR: "Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana."

Ali Yılmaz: "Tamam hocam sarı kartı iptal ediyorum."

VAR: "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

