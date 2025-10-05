Derbide kapris yapan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Derbide kapris yapan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Beşiktaş derbisi için konuşan Tümer Metin, Mauro Icardi ve Leroy Sane sorununa dikkat çekti.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray’ın ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

"DERSLİK BİR GOL"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın performansına dair değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, "Derslik bir analiz yapılacaktır Beşiktaş'ta. 10 kişilik takımın 6-8'i Torreira ve İlkay ön alan baskısı yapıp biri topu kazanıyor, öteki golü atıyor. Bu derslik anlatılabilecek bir şey. Sergen Hoca takımı çekip "Şunu bana bir açıklayın" demeli" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'den derbi yorumu

"ICARDI'DE SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Icardi’nin ısınmalara çıkmamasına da değinen Tümer Metin, "Ben Icardi'de sorun olduğunu düşünüyorum. Haftalar önce de söyledim. 1-2 maç oturabilir ama Icardi sürekli oturacaksa problem başlar" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da Icardi krizi: Yönetimin kararını duyurduGalatasaray'da Icardi krizi: Yönetimin kararını duyurdu

"KAPRİSTE"

Son 4 dakika oyuna dahil olan Sane için de konuşan Tümer Metin, "Sane'nin performansını gördün mü girdikten sonra. Kapriste" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

