Derbide kapris yapan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray’ın ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

"DERSLİK BİR GOL"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın performansına dair değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, "Derslik bir analiz yapılacaktır Beşiktaş'ta. 10 kişilik takımın 6-8'i Torreira ve İlkay ön alan baskısı yapıp biri topu kazanıyor, öteki golü atıyor. Bu derslik anlatılabilecek bir şey. Sergen Hoca takımı çekip "Şunu bana bir açıklayın" demeli" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'DE SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Icardi’nin ısınmalara çıkmamasına da değinen Tümer Metin, "Ben Icardi'de sorun olduğunu düşünüyorum. Haftalar önce de söyledim. 1-2 maç oturabilir ama Icardi sürekli oturacaksa problem başlar" sözlerini sarf etti.

"KAPRİSTE"

Son 4 dakika oyuna dahil olan Sane için de konuşan Tümer Metin, "Sane'nin performansını gördün mü girdikten sonra. Kapriste" ifadelerini kullandı.