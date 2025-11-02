Derbide ilk 45 dakika olaylı bitti: Beşiktaş'a büyük şok
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı sona erdi. Maçta 4 golün yanı sıra 2 de kırmızı kart çıktı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
BEŞİKTAŞ MAÇA İYİ BAŞLADI
Karşılaşmanın 5. dakikasında El Bilal Toure ve 22. dakikasında Emirhan Topçu'nun attığı gollerle Beşiktaş, 2-0 öne geçti.
ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART
Ancak 26. dakikada Beşiktaş'ta Orkun Kökçü Marco Asensio'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, pozisyona itiraz eden Sergen Yalçın'a da kırmızı kart gösterdi.
Derbide art arda olaylar: Kırmızı kart çıktı
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte Fenerbahçe rakip kaleye yüklenmeye başladı. Sarı-lacivertliler, 32. dakikada İsmail Yüksek ve 45+2'de Asensio'nun golleriyle beraberliği yakaladı.