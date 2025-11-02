Derbide art arda olaylar: Kırmızı kart çıktı

Derbide art arda olaylar: Kırmızı kart çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş sahasında farkı ikiye çıkardı. 5 dakika sonra ise Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller art arda geldi.

EL BILAL TOURE DERBİDE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Cerny'nin ortasında topa iyi yükselen El Bilal Toure, kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

mgfglkhmng.jpg

BEŞİKTAŞ'TAN BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 20. dakikasında ise Fenerbahçe'nin kaybettiği topta gelişen atakta Emirhan Topçu, farkı ikiye çıkardı. Golün asistini de El Bilal Toure yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Sergen Yalçın'a da itirazları nedeniyle kırmızı kart çıktı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

FARK BİRE İNDİ

32. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde defanstan seken topu İsmail Yüksek bitirmeyi başardı ve fark bire indi

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Derbide ilk 45 dakika olaylı bitti: Beşiktaş'a büyük şok
Derbide ilk 45 dakika olaylı bitti: Beşiktaş'a büyük şok
Sergen Yalçın derbi öncesi açıkladı: İlk defa oldu
Sergen Yalçın derbi öncesi açıkladı: İlk defa oldu
Beşiktaş derbisi öncesi Tedesco neden ters köşe yaptığını açıkladı
Beşiktaş derbisi öncesi Tedesco neden ters köşe yaptığını açıkladı