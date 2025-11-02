Derbide art arda olaylar: Kırmızı kart çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller art arda geldi.

EL BILAL TOURE DERBİDE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Cerny'nin ortasında topa iyi yükselen El Bilal Toure, kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 20. dakikasında ise Fenerbahçe'nin kaybettiği topta gelişen atakta Emirhan Topçu, farkı ikiye çıkardı. Golün asistini de El Bilal Toure yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Sergen Yalçın'a da itirazları nedeniyle kırmızı kart çıktı.

FARK BİRE İNDİ

32. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde defanstan seken topu İsmail Yüksek bitirmeyi başardı ve fark bire indi

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.