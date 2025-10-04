Derbide ilk 11'ler belli oldu: Galatasaray'da Osimhen kararı

Galatasaray - Beşiktaş derbisine artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.

OSIMHEN VE ABRAHAM İLK 11'DE

Derbinin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Liverpool maçıyla sahalara geri dönen Victor Osimhen, derbiye de ilk 11'de başlayacak. Öte yandan Beşiktaş'ta da omzu çıkan Tammy Abraham da ilk 11'de yer aldı.

Derbi öncesi ilk 11'ler açıklandı

İŞTE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

