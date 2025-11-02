Derbide gol perdesi açıldı: 5 dakikada ilk gol geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesi açıldı.

EL BILAL TOURE DERBİDE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Cerny'nin ortasında topa iyi yükselen El Bilal Toure, kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

Abdülkerim Durmaz Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu duyurdu

"BÖYLE BAŞLAMAYI UYGUN GÖRDÜK"

Sergen Yalçın maç öncesi El Bilal Toure tercihi için yaptığı açıklamada "Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz" sözlerini sarf etmişti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.