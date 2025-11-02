Derbide gol perdesi açıldı: 5 dakikada ilk gol geldi

Derbide gol perdesi açıldı: 5 dakikada ilk gol geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı golle derbide öne geçti.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesi açıldı.

EL BILAL TOURE DERBİDE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Cerny'nin ortasında topa iyi yükselen El Bilal Toure, kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

Abdülkerim Durmaz Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu duyurdu

"BÖYLE BAŞLAMAYI UYGUN GÖRDÜK"

Sergen Yalçın maç öncesi El Bilal Toure tercihi için yaptığı açıklamada "Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz" sözlerini sarf etmişti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Derbide ilk 45 dakika olaylı bitti: Beşiktaş'a büyük şok
Derbide ilk 45 dakika olaylı bitti: Beşiktaş'a büyük şok
Sergen Yalçın derbi öncesi açıkladı: İlk defa oldu
Sergen Yalçın derbi öncesi açıkladı: İlk defa oldu
Beşiktaş derbisi öncesi Tedesco neden ters köşe yaptığını açıkladı
Beşiktaş derbisi öncesi Tedesco neden ters köşe yaptığını açıkladı