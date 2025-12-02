Derbi sonrası beIN Sports'tan dikkat çeken Yasin Kol değerlendirmesi

Kadıköy'de 1-1 biten ve çok konuşulan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kritik pozisyonları Trio ekibi tarafından masaya yatırıldı. Eski hakemler penaltı, kırmızı kart ve iptal edilen gol kararlarını tek tek yorumladı. 3 yorumcunun da Yasin Kol değerlendirmesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1’lik skorla tamamlandı.
Ancak maçın ardından tartışmalı hakem kararları gündeme damga vurdu. beIN Sports'ta Trio ekibi, yani eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, derbinin kritik anlarını yorumladı.
İşte yayıncı kuruluşta pozisyonlara dair öne çıkan değerlendirmeler:

19. dakika: En Nesyri - İlkay mücadelesi

ilkay.jpg

Bahattin Duran: El teması var ama faul için yeterli değil.

Bülent Yıldırım: Faul yok, devam etmeliydi.

Deniz Çoban: Burada faul yok.

44. dakika: Fenerbahçe’nin golünün iptali

fbgoliptal.jpg

Bülent Yıldırım: Elle oynama kararı ve VAR müdahalesi doğru.

Bahattin Duran: Skriniar’ın kolu doğal konumda değil, iptal kararı doğru.

Deniz Çoban: VAR müdahalesi doğru.

45+6. dakika: Barış Alper’in pozisyonu

baris.webp

Bülent Yıldırım: Çok küçük temas var, penaltı değil.

Bahattin Duran: Kaleci risk aldı ama kontrolsüz değil, penaltı gerektirmez.

Deniz Çoban: Hakemin yorumuna saygı duyuyorum, penaltı değil.

65. dakika: Skriniar - Sara mücadelesi

skriniar-sara.webp

Bahattin Duran: Net faul, sarı kart verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Sınırda bir hareket, kesinlikle sarı kart olmalıydı.

90+5. dakika: Fenerbahçe’nin golü öncesi faul itirazı

john.png

Bülent Yıldırım: Hakemin kararına saygı duyuyorum, kontrol altında bir pozisyon.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru, faul varsa Davinson yaptı.

Deniz Çoban: Kural kitabına göre ihlal Davinson’dan.

YASİN KOL DEĞERLENDİRMESİ:

Deniz Çoban: Kritik kararlarında hata yapmadı ama faul ve kart standartlarında vasatın altında kaldı.

Bülent Yıldırım: Düdükleriyle güven veremedi, iyi yönetim göremedik.

Bahattin Duran: Faul standartlarını oturtamadı, vasatı aşamadı.

