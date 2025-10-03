Süper Lig'de 8. haftada gözler Galatasaray - Beşiktaş derbisine çevrildi.

Lige 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, Beşiktaş'ı da devirerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta tek hedef ise Galatasaray'ı Rams Park'ta devirmek.

Yarın akşam oynanacak derbi öncesinde yorumcu Deniz Çoban maçın hakemi Yasin Kol atamasını değerlendirdi.

ATAMA GÜNDEM OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol’un görev yapacağını açıkladı.

Bu atama, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban’dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Çoban, Yasin Kol’un Süper Lig’de tanınan ancak henüz "derbi hakemi" olarak kabul görmemiş bir isim olduğunu belirterek, MHK’nın bu tercihini "yeni yüzlere alan açma stratejisi" olarak yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

"VAR'A ÇOK AZ GİDİYOR"

Kol, son beş sezonda Süper Lig’de ortalama 10-11 maç yöneten, faul ve kart kullanımı açısından ortalama istatistiklere sahip bir hakem.

VAR’a gitme sıklığı ise lig ortalamasının altında.

Ligde kart ortalaması 4,96 sarı / 0,37 kırmızı, faul ortalaması 24 - 26 arasındadır. VAR’a gitme sıklığı lig ortalamasının altındadır.

DERBİ ALARMI

Derbi atmosferinin sıradan maçlardan çok daha farklı olduğunu vurgulayan Çoban, Yasin Kol'un derbide en çok problem yaşayabileceği özelliğine de dikkat çekti.

Deniz Çoban derbide alarm verecek 2özlleiği şu şekilde sıraladı:

Derbi, sıradan bir maç değil; teknik direktörlerden tribünlere, medyadan kulüp yönetimlerine kadar herkesin nabzının yükseldiği, futbolun psikolojik boyutunun en yoğun hissedildiği organizasyonlardan biri.

Doğal olarak belirleyici faktör, 'saha içi stres yönetimi ve iletişim becerileri' olacaktır.

Kol’un yönettiği maçlarda bu iki hususta eksikliklerinin olduğunu gözlemledim.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray cumartesi akşamı Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rams Park'taki mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Debi öncesi Galatasaray 21 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Beşiktaş ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.