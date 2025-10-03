Sinan Engin Galatasaray Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla dev mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay üstlenecek.

“BERABERE BİTER”

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, sonuca dair de bir tahminde bulundu. Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, derbinin berabere biteceğini ifade etti.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürüyor. Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.