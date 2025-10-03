Sinan Engin Galatasaray Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray - Beşiktaş derbisi üzerine konuşan Sinan Engin, maçın berabere biteceğini dile getirdi.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla dev mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay üstlenecek.

Osimhen derbide oynayacak mı? Okan Buruk açıkladıOsimhen derbide oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

“BERABERE BİTER”

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, sonuca dair de bir tahminde bulundu. Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, derbinin berabere biteceğini ifade etti.

galatasaray-besiktas-b8947-v.webp
Sinan Engin'den derbi tahmini

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürüyor. Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

