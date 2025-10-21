Deplasman dönüşü otobüse saldırdılar: Şoför öldü! İtalya ayakta

İtalya 2. Basketbol Ligi’nde (Serie A2) oynanan Sebastiani Rieti - Pistoia karşılaşması, bir trajediyle gölgelendi.

Pistoia’nın deplasmanda 88-73’lük galibiyetle ayrıldığı mücadele sonrası yaşanan olay, ülke spor kamuoyunu derinden sarstı.

U16 maçında skandal: Görüntüler ortaya çıktı

TUZAK KURDULAR

Rieti kentinde oynanan maçın ardından Pistoia taraftarlarını taşıyan otobüs, şehir çıkışında ev sahibi takımın holiganları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Rai Radio 1’in aktardığına göre, polis eskortu eşliğinde ilerleyen otobüs, Rieti sınırlarını geçtikten kısa bir süre sonra taş yağmuruna tutuldu. Tuzak kuran holiganların bir anda otobüsün önüne atlayarak saldırıya geçtiği ifade edildi.

Saldırı sonrası böyle görüntülendi

ŞOFÖR KURTARILAMADI

Saldırı sırasında otobüsün camını kıran bir taş, ikinci şoför Marianella'ya isabet etti. Ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Otobüs şoförü Marianella hayatını kaybetti

İTALYA AYAKTA

Pistoia Basket Kulübü, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı ve hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Skandal olay sonrası İtalya adeta ayağa kalktı. Ülke medyasında saldırı haberleri geniş yer buldu.

Polis saldırganları arıyor

BAŞBAKAN DEVEREYE GİRDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Meloni, "Bu korkunç haber karşısında kelimeler kifayetsiz. Pistoia Basket taraftarlarının otobüsüne yapılan saldırı ve otobüs sürücüsünün yaşamını yitirmesi kabul edilemez. Bu çılgınca bir şiddet eylemidir. Mağdurun ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırının faillerinin tespit edilip adaletin yerini bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ORGANİZE BİR GRUP

İtalyan güvenlik birimleri, olayın faillerini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırının organize bir taraftar grubu tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, spor dünyasından birçok isim yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi.