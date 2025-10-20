U16 maçında skandal: Görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da oynanan U16 maçında skandal görüntüler vardı. Taraftarların kamerasında yansıyanlar futbolda şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde oynanan U16 karşılaşması, futbolun ruhuna aykırı görüntülere sahne oldu. Milletspor ile Hacivatspor arasında gerçekleşen mücadele, futbolcular ve teknik heyetler arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Maç yarıda kesilirken, olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım’daki bir halı sahada oynanan karşılaşma, genç sporcuların rekabetiyle başlamıştı. Ancak maçın ilerleyen dakikalarında tansiyon yükseldi.

SKANDAL GÖRÜNTÜ

Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Teknik heyetlerin de sahaya girmesiyle kavga büyüdü. Skandal görüntüler taraftarlarca kameraya alındı.

bursada-u16-macindaki-kavga-kamerada-v-971888-288604.jpg

YUMRUKLU SALDIRI

Sahaya giren teknik direktörler ve oyuncular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Hakemler, tarafları ayırmakta büyük güçlük yaşarken, olaylar nedeniyle maç durduruldu. Kavga anları, çevredeki izleyiciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya yayıldı ve büyük tepki topladı.

bursada-u16-macindaki-kavga-kamerada-v-971886-288604.jpg

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun olayla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

