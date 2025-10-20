İsrail'i ayağa kaldıran maç: İptal kararı sonrası ortalık karıştı

İsrail futbolunun en sert rekabetlerinden biri olan Hapoel Tel Aviv ile Maccabi Tel Aviv arasındaki derbi, tribünlerde patlak veren şiddet olayları nedeniyle oynanamadan iptal edildi.

Bloomfield Stadyumu’nda pazar gecesi yaşanan kaos ve çıkan olaylar sadece sahayı değil, kentin sokaklarını da etkisi altına aldı.

TFF'den Galatasaray'ı kızdıran karar

MAÇ DEĞİL SANKİ SAVAŞ

Karşılaşma öncesi tribünlerde başlayan gerginlik, kısa sürede kontrol edilemez hale geldi. İşaret fişekleri, duman bombaları ve çeşitli patlayıcı maddeler sahaya atıldı. Güvenlik güçleri, taraftarlar arasında çıkan arbedeye müdahale etmekte zorlanırken, stadyum çevresinde de olaylar büyüdü.

Olaylar stat dışına taştı

İSARAİL POLİSİ: 9 KİŞİ TUTUKLANDI

İsrail polisi, yaşanan olayları 'düzen ihlali' olarak nitelendirdi. Yapılan resmi açıklamada, dokuz kişinin tutuklandığı, 16 kişinin ise sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi. Üç polis memurunun ciddi şekilde yaralandığı, toplamda 12 sivilin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

"KARGAŞA İSYAN!"

Polisten yapılan açıklamada "Kargaşa, isyan, yaralanan polisler ve altyapıya verilen zarar... Bu bir futbol karşılaşması değil, kamu düzenine saldırıdır" ifadeleri kullanıldı.

MAÇ İPTAL EDİLDİ! ORTALIK KARIŞTI

Güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına almakta zorlanması üzerine, hem takımlar hem de hakem heyeti bilgilendirildi. İsrail polisi, 'insan hayatına yönelik ciddi riskler' gerekçesiyle derbinin oynanmayacağını duyurdu.

Maccabi Tel Aviv kulübü ise kısa bir açıklamayla kararı doğruladı: Polisin kararı üzerine, bu akşamki derbi oynanmayacak.

Karar sonrası taraftarlar çılgına döndü. İptal kararını alan taraftarlar stat dışında da büyük olaylar çıkardı.

AKILLARA İNGİLTERE GELDİ

İptal kararı, Maccabi taraftarlarının geçtiğimiz hafta İngiltere’deki Avrupa Ligi maçına alınmamasıyla yeniden gündeme geldi. Birmingham’daki güvenlik danışma kurulu, 'mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar' nedeniyle Maccabi taraftarlarının Aston Villa maçına katılmasına izin vermemişti.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu karar İngiltere’de siyasi tartışmalara yol açtı. Başbakan Keir Starmer, yasağı 'yanlış' olarak nitelendirerek antisemitizme karşı net tavır alınması gerektiğini vurguladı. Öte yandan bağımsız milletvekili Ayoub Khan, olayın dinle değil holiganlıkla ilgili olduğunu belirterek, "Bu kişilerin benim seçim bölgemde yeri yok" ifadelerini kullandı.