Deniz Çoban: Torreira penaltı alma gayretine girdi
Yayınlanma:
Süper Lig’in üçüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-0’lık net skorla mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Eski hakem Deniz Çoban Torreira'nın pozisyonunu yorumladı.

Kayserispor Galatasaray maçında yaşanan bazı pozisyonlar ise karşılaşmanın ardından ekran başında tartışma konusu oldu.
Yayıncı kuruluşun Trio ekibi Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran mücadeledeki kritik hakem kararlarını değerlendirdi.

PENALTI BEKLENTİSİ

Galatasaray cephesinin elle oynama ve faul beklentisiyle itiraz ettiği pozisyon, özellikle Torreira’nın ceza sahası içindeki hareketiyle dikkat çekti. Trio ekibi, pozisyonu farklı açılardan yorumladı ancak ortak bir noktada buluştu: Hakemin devam kararı doğruydu.

galatasaray-kayseri1.webp
Torreira’nın penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban, pozisyonun oyuncu tarafından bilinçli şekilde yönlendirildiğini savundu:

Torreira rakibini arkasında hissedip ayağını sola doğru açıyor, hızını azaltıyor ve penaltı alma çabası içinde.
Hakem çok iyi açıda ve doğru bir karar veriyor.
Devam kararı son derece yerinde.

galatasaray-kayseri.webp
Hakem yorumcuları Torreira’nın pozisyonun penaltı olmadığını savundu

Bülent Yıldırım da hakemin pozisyonu net gördüğünü ve müdahalenin penaltı teşkil etmediğini belirtti:

Hakemin açısı son derece doğru.
Ramazan’ın yaptığı müdahale penaltılık bir ihlal değil.
Devam kararı doğru.

Bahattin Duran ise pozisyonun ilk anda şüphe uyandırdığını ancak tekrarlar sonrası ihlal olmadığını vurguladı ve "Canlı izlerken penaltı şüphesi yoğun hissedildi. Ancak tekrarlar geldiğinde herhangi bir ihlal söz konusu değil" dedi.

Trio ekibinin ortak görüşü, hakem Alper Akarsu’nun pozisyonu doğru değerlendirdiği yönünde oldu. Bu yorumlar, son dönemde hakem kararlarının sıkça tartışıldığı Süper Lig’de, bu maç özelinde bir uzlaşı ortamı yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

