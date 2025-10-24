Deniz Çoban: Penaltı çok komikti! Kırmızı olmalıydı

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Stuttgart maçındaki hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında pozisyonları şöyle değerlendirdi:

- Jakob Kehlet, çaldıkları ve çalmadıklarıyla tabir yerindeyse iki takıma da saç baş yoldurdu.

- 21’de El Khannous’un Alvarez’e faulü kırmızı kartı gerektiriyordu. Bu tür pozisyonlar değerlendirilirken, ‘Faulü yapan oyuncu neresiyle, rakibin neresine müdahalede bulundu?’ sorusu önem kazanır. Burada Stuttgart’lı oyuncu kramponunun vidasıyla, Alvarez’in en hassas yerine basıyor. Tartışması olmayan bir pozisyondu bana göre.

"PENALTI DOĞRUYDU AMA"

- 60. dakikada hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltı doğruydu, ancak öncesi ofsayt çıkınca penaltı doğal olarak iptal edildi.

Mustafa Çulcu: Penaltı külliyen yanlış

- Hakem Kehlet’in 66. dakikada Stuttgart lehine çaldığı penaltı ise çok komikti. Neyse ki VAR bu büyük hatayı telafi etti.

- 74’te Stiller, İsmail’e yaptığı faulde ikinci sarı kartı görebilirdi. Hakem takdir hakkını deplasman takımından yana kullandı.