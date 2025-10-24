Mustafa Çulcu: Penaltı külliyen yanlış

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Stuttgart maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Stuttgart maçını yöneten Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'i eleştirdi.

Kehlet'in 45 yaşında olduğunu ve hakemliğinin son virajına girdiğini belirten Çulcu, Sabah'taki yazısında, "Geçtiğimiz sezon ülkemizde VAR hakemliği yaptı. Ayrıca onu Uduokhai'nin ihraç olduğu Beşiktaş-Lousenne (0-1) maçından hatırlıyoruz. O maçtan sonra aradan 2 ay geçti ve bu ilk maçıydı" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ ÇOK AĞIR GELDİ"

Mustafa Çulcu, şöyle devam etti:

"Genellikle Konferans Ligi'nde maç yöneten, atletik olmayan ve vasat olan Kehlet için bu maç çok ağır geldi. Kaldıramadı. Yetersiz kaldı. El Khannous'un ikili mücadelede Alvarez'e yaptığı faulde gösterdiği sarı kart sınırda, borderline. VAR karışmaz ve hakemde sarı da kaldı! Fenerbahçe lehine verilen penaltı net doğru karar. İkinci yarı Kerem'in penaltı arayışları cılız. Devam kararı doğru. Fenerbahçe lehine 60'ta verdiği penaltı doğruydu ama başlangıcı VAR'dan ofsayt çıktı. Teknolojiye inanmak zorundayız. 66. dakikada Stuttgart lehine verdiği penaltı külliyen yanlış. VAR müdahalesi ile iptal kararı doğru. Jakob Kehlet dağıldı. Nerede dün geceki Michael Oliver'ın performansı, nerede Jakob Kehlet!"

