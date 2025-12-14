Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Derbide hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, derbinin VAR hakemini duyurdu.

Mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin oldu.

AVAR'da ise Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'de günün diğer karşılaşmaların VAR hakemleri şu şekilde:

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: VAR: Buğra Taşkınsoy / AVAR: Abdullah Bora Özkara

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: VAR: Turgut Doman / AVAR: Samet Çiçek

20.00 Samsunspor - Başakşehir: VAR: Ömer Faruk Turtay / AVAR: Suat Güz