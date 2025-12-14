Burak Yılmaz ayrılacağı tarihi açıkladı

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Süper Lig'de Gazintep FK, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK'da maç sonu flaş Burak Yılmaz gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'de karar çıktı: Takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecekFenerbahçe'de karar çıktı: Takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek

BURAK YILMAZ BIRAKIYOR

Burak Yılmaz, 2 hafta sonra Gaziantep FK'nın başında olmayacağını açıkladı.

Teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." dedi.

GAZİANTEP FK KARNESİ

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Burak Yılmaz, Gaziantep'te 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

