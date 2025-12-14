Fenerbahçe'de karar çıktı: Takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe'de karar çıktı: Takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek
Yayınlanma:
Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun sözleşmesini takım bulamaması halinde feshedecek.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

becao.jpg
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ile ayrılık yakın

Sarı-lacivertli ekip, kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncudan kendisine kulüp bulmasını bekliyor.

Arda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurduArda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurdu

TAKIM BULAMAZSA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun takım bulamaması durumunda sözleşmesini feshedecek.

2024/11/08/hbfb.jpg

TEDESCO'DAN BECAO SÖZLERİ

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Becao ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor.

Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır.

İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Spor
7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu: Yine rekorlar kırıldı
7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu: Yine rekorlar kırıldı
Florya'da Galatasaray rüzgarı esti: 4-2
Florya'da Galatasaray rüzgarı esti: 4-2
Burak Yılmaz ayrılacağı tarihi açıkladı
Burak Yılmaz ayrılacağı tarihi açıkladı