Fenerbahçe'de karar çıktı: Takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli ekip, kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncudan kendisine kulüp bulmasını bekliyor.

Arda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurdu

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun takım bulamaması durumunda sözleşmesini feshedecek.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Becao ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor.

Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır.

İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."