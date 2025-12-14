Arda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurdu

Arda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurdu
Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, liderlik yarışı verdiği LNZ Cherkasy'den transfer yaptı ve sezonun en etkili oyuncusunu kadrosuna kattı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.

UKRAYNA LİGİ LİDERİNDEN TRANSFER YAPTI

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin lideri LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Prosber Obah'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

22 yaşındaki Obah ile 31 Aralık 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna basınından TaToTake'nin haberine göre; Shakhtar Donetsk bu transfer için Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşma detayında oyuncunun performansına bağlı bonuslar da yer alıyor.

obah.jpg
Shakhtar Donetsk'in yeni transferi Obah formayla pozunu verdi

LİGDE GOL KRALI

Obah, geçen sezonun temmuz ayında 700 bin euroya Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan transfer edilmişti.

Bu sezon Cherkasy ile 15 maça çıkan Obah, 7 gol atma başarısı gösterdi ve Ukrayna Premier Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte ilk sırada yer alıyor.

