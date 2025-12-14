Beşiktaş 1-0 mağlup oldu

Beşiktaş 1-0 mağlup oldu
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligin 12. haftasında Beşiktaş’ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nin 12’nci haftasında Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Umut Nasrullah Özhelvacı yönetti.

Galatasaray bombayı patlattı: Real Madrid'in yıldızına teklif yaptıGalatasaray bombayı patlattı: Real Madrid'in yıldızına teklif yaptı

Özhelvacı’nın yardımcılıklarını ise Elif Yılmaz, Rumeysa Gök üstlendi.

Maçı; Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, kulüp yöneticileri ve taraftarlar tribünde takip etti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Mücadeleye ev sahibi ekip daha hızlı başlarken, iki takım da ilk yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

TEK GOL HOUIJ'DEN GELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86’ncı dakikada Mariem Houij kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 16’ya yükseltti. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Spor
Arda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurdu
Arda Turan ilk transferini yaptı: Rakibine darbeyi vurdu
Galatasaray bombayı patlattı: Real Madrid'in yıldızına teklif yaptı
Galatasaray bombayı patlattı: Real Madrid'in yıldızına teklif yaptı