Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçından sonra hem itirafta bulundu, hem de isyan etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra takımıyla ilgili itirafta bulunurken, maçın hakemine de isyan etti.

Tekke, şunları söyledi:

"En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu.

Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil.

"ÇOK YORULDUK BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ"

Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de. Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda onlara da bir şey yapamıyoruz.

Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!

Beşiktaş takımının oyun şablonu, yerleşimleri var ama özellikle Cerny'nin içeride, bazen 4-2-3-1 bazen 4-3-3 oynuyorlar. Gezgin oynuyor. Yan toplardan ve geçişten çok endişeliydim. 2 tane havaya vurulan top gol oldu. Anları değerlendirecek kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş'ın doğal oynaması, beklediğimiz anlar dışında anlar oldu. Her geldiğinde de gol attılar açıkçası. Konuşulması gereken çok pozitif şeyler de var. Oyun olarak, bozulmadan dönebilmek çok çok önemliydi. Tim'in sakatlığı vardı, idare etti. Son durumunu bilmiyorum. Onuachu ve Pina yerine oynayanlar çok iyi oynadılar. Ceza sahası içinde sıkışmış Beşiktaş'a karşı Onuachu çok etkili olabilirdi.

Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

