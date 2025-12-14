Galatasaray bombayı patlattı: Real Madrid'in yıldızına teklif yaptı

Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in yıldız oyuncusuna teklif yapıldığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Süper Lig'in lideri Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

RUDIGER İLE İLGİLENİYOR!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Fichajes, Galatasaray'ın, 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu için Real Madrid'e teklif yaptığını açıkladı.

''VAZGEÇİLMEZ İSİMLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR''

Fichajes'in haberi şu şekilde:

Sarı-kırmızılılar ise bu transferi “vitrin hamlesi” olarak görüyor. Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rüdiger transferiyle ses getirmeyi hedefliyor. İstanbul cephesinde umutlar tamamen tükenmiş değil.

Şu an için Real Madrid’in önceliği net: istikrar. Yönetim, şartlar olağanüstü şekilde değişmedikçe Rüdiger’in takımda kalmasından yana. Ancak transfer piyasasında her an her şey değişebilir.

Gözler şimdi Madrid’den çıkacak nihai kararda. Galatasaray beklemede, Real Madrid temkinli. Bu dosya kolay kapanacak gibi durmuyor.

Real Madrid yönetimi süreci büyük bir sakinlikle yönetiyor. Valdebebas’ta aceleci davranmak istemeyen yönetim, Alman yıldızın takım içindeki rolünün farkında.

Rüdiger, hem sahadaki performansı hem de soyunma odasındaki liderliğiyle vazgeçilmez isimler arasında gösteriliyor.

Teknik ekip, Rüdiger’in özellikle büyük maçlardaki performansından son derece memnun. Baskı altında soğukkanlı kalabilen Alman savunmacı, Real Madrid savunmasının temel direklerinden biri konumunda.

SEZON SONUNDA BİTECEK

2022 yılından beri Real Madrid forması giyen Rüdiger'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

