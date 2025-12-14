İsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Persepolis'i çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayından beri boşta olan tecrübeli teknik adama yine İran'dan ilgi olduğu öne sürüldü.

TRACTOR'DE İŞLER İYİ GİTMİYOR

İran Gulf Pro Ligi'ni geçen sezon şampiyon bitiren Tractor'de işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak 18 puanla 6. sırada bulunan Tractor'de teknik direktör Dragan Skocic'in koltuğu sallantıda.

İSMAİL KARTAL GERİ DÖNEBİLİR

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre; Tractor'de Skocic ile yolların ayrılması ve göreve İsmail Kartal'ın getirilmesi gündeme geldi.

KARTAL'IN PERSEPOLIS KARNESİ

Geçen sezonun ikinci yarısında Persepolis'te görev alan tecrübeli teknik adam, çıktığı 16 maçta 8 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

İsmail Kartal'ın İran'a geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.