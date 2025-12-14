İsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişme

İsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişme
Yayınlanma:
Son olarak İran Ligi ekibi Persepolis'i çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'ın yeniden İran'a dönebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Persepolis'i çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayından beri boşta olan tecrübeli teknik adama yine İran'dan ilgi olduğu öne sürüldü.

TRACTOR'DE İŞLER İYİ GİTMİYOR

İran Gulf Pro Ligi'ni geçen sezon şampiyon bitiren Tractor'de işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak 18 puanla 6. sırada bulunan Tractor'de teknik direktör Dragan Skocic'in koltuğu sallantıda.

Barcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacakBarcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacak

İSMAİL KARTAL GERİ DÖNEBİLİR

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre; Tractor'de Skocic ile yolların ayrılması ve göreve İsmail Kartal'ın getirilmesi gündeme geldi.

KARTAL'IN PERSEPOLIS KARNESİ

Geçen sezonun ikinci yarısında Persepolis'te görev alan tecrübeli teknik adam, çıktığı 16 maçta 8 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

İsmail Kartal'ın İran'a geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Spor
Barcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacak
Barcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacak
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu