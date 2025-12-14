Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev maçın devre arasında konuşan teknik direktör Reha Kapsal, hakem Ali Şansalan'ı ve VAR'ı eleştirdi.

Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-1 önde tamamlarken, Beşiktaş'tan El Bilal Toure kırmızı kart, Emirhan Topçu ile Orkun Kökçü ise sarı kart gördü.

Ali Şansalan kararlarıyla tartışma yarattı

"ÖNDE ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

Reha Kapsal, A Spor'daki programda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ali Şansalan'ı eleştiren Kapsal, şunları söyledi:

"Toure VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Ama ondan önce Orkun Kökçü görmeliydi. O daha sert girdi ayak bileğine bastı rakibinin. VAR da uyarmadı. Toure de görmeyecekti ama VAR bu kez uyardı. Dikkat edin, ne zaman Trabzonspor yükseliyor, 2. sıraya da geldi. Hemen aleyhte kararlar devreye girdi. Eğer Beşiktaş 2. sırada olsaydı bu kez de ona yaparlardı."

Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın gollerini Abraham, Cerny (2) atarken Trabzonspor'un golü Muçi'den geldi.