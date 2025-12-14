Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı

Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemini eleştiren Reha Kapsal, ilk yarı sonunda Trabzonspor'un engellendiğini ileri sürdü, "Beşiktaş 2. sırada olsaydı ona yaparlardı" dedi.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev maçın devre arasında konuşan teknik direktör Reha Kapsal, hakem Ali Şansalan'ı ve VAR'ı eleştirdi.

Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-1 önde tamamlarken, Beşiktaş'tan El Bilal Toure kırmızı kart, Emirhan Topçu ile Orkun Kökçü ise sarı kart gördü.

alisansalan.jpeg
Ali Şansalan kararlarıyla tartışma yarattı

"ÖNDE ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

Reha Kapsal, A Spor'daki programda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ali Şansalan'ı eleştiren Kapsal, şunları söyledi:

2025/12/14/orkun.jpeg

"Toure VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Ama ondan önce Orkun Kökçü görmeliydi. O daha sert girdi ayak bileğine bastı rakibinin. VAR da uyarmadı. Toure de görmeyecekti ama VAR bu kez uyardı. Dikkat edin, ne zaman Trabzonspor yükseliyor, 2. sıraya da geldi. Hemen aleyhte kararlar devreye girdi. Eğer Beşiktaş 2. sırada olsaydı bu kez de ona yaparlardı."

Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın gollerini Abraham, Cerny (2) atarken Trabzonspor'un golü Muçi'den geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
Spor
Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı
Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı
Derbide kırmızı kart isyanı
Derbide kırmızı kart isyanı