Trabzonspor, Beşiktaş maçında Orkun Kökçü’nün Serdar Saatçı’ya yaptığı faul sonrası verilen sarı kartın kırmızıya çevrilmesi gerektiğini savundu.

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelenin 6. dakikasında Orkun Kökçü, Trabzonsporlu Serdar Saatçı’ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

TRABZONSPOR İSYAN ETTİ

Bordo-mavili yönetim, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini belirterek hakeme resmi itirazda bulundu.

VAR İNCELEMESİ YOK

Pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Alper Çetin herhangi bir inceleme gerçekleştirmedi.

BEŞİKTAŞ 2-0 ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş Tammy Abraham ile 18. dakikada öne geçti. Beşiktaş'ın hücumunda Rashica'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu El Bilal, sağ çaprazda bulunan Abraham'a çıkardı. Abraham'ın yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu.

Beşiktaş'ın hızlı hücumunda El Bilal, sağ kanatta boş durumda olan Cerny'ye pasını verdi. Cerny topu soluna çekerek, yakın köşeye yerden vuruşuyla farkı 22. dakikada 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR KARŞILIK VERDİ: 2-1

Trabzonspor 25. dakikada farkı bire indirdi. 22 dakika Trabzonspor'da Muçi attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

SKOR 3-1 OLDU

Beşiktaş 31. dakikada 3. golü buldu! Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Orkun'un pasıyla hareketlenen Rashica, ceza sahasına kadar topu sürdü. Ceza sahası solundan pasını içerdeki Cerny'ye bıraktı. Arka alanda boşta olan Cerny müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Hakem Ali Şansalan El Bilal'in Ozan Tufan'a faulü sonrası VAR'da pozisyonu incelemeye gitti.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, VAR incelemesi sonrası 38. dakikada kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.